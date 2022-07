Kalle Käsper | Uue võimuliidu sõda pensionäride vastu

Meist mitte väga kaugel käib sõda, linnad on varemetes, ohvrite arv kasvab. Meil kahurimüra veel kuulda pole, aga see ei tähenda, et meil ei sõdita – inimene lihtsalt ongi selline olevus, et ta peab sõdima, muidu ta tunneb end halvasti. Ühte sõda peab juba aastaid Reformipartei – see on sõda pensionäridega.