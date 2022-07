Küsimus | Kas Elroni ronge remonditakse endiselt Lukašenka juures?

Taustaks: Varem saatis Šveitsi tootja avariilise Elroni rongi remonti Valgevenesse. Stadleri kodulehekülg teatas, et sealne tehas töötab SRÜ, endise NSV Liidu riikide ja Venemaa jaoks! Elron viitas 2019. aastal majanduslikele kaalutlustele ning vältis Lukašenka režiimiga koostöö kommenteerimist: „Nagu iga kindlustusjuhtumi puhul, katab kulud kindlustusfirma ja pakub, kus remonttööd teostatakse ja on täiesti tavapärane praktika, et töid tehakse tootja tehastes – seda nii maanteesõidukite kui rongide puhul. Seda selleks, et tagada rongide kvaliteet ja vastavus nõuetele. Arvestades, et Stadleri Euroopa Liidu nõuetele vastav Eestile lähim tehas asub Valgevenes, mis on ühtlasi ainus tehas, kuhu rongi sai transportida mööda raudteerööpaid optimaalse finants- ja ajakuluga, suunas rongitootja Elroni rongi taastamistöödele just sinna. Vastasel juhul pidanuks Eestis rongi tükkideks lahti võtma ja transportima maanteetranspordiga, mis oleks oluliselt pikendanud remondi aega ja teinud ka transpordi maksumuse kordades kallimaks.“