Juhtkiri | See õite magus portfellide jagamine

Loodava valitsuse ministrikohtade jagamine on rahva jaoks riigipiruka jagamisel vähemalt sama põnev nagu Eurovisioni finaalis antavate punktide kokkulugemine. Kui erakonnad ei pane ministriteks vanu olijaid, vaid toovad mängu üleriigiliselt tundmatud näod, siis on selge, et parteid keskenduvad pigem valimiskampaaniale ja uute nägude häältemagneteiks vormimisele kui koalitsioonileppe elluviimisele.