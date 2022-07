Sri Lanka peaministri elukoht pandi põlema

Teisipäeval hakkas sotsiaalmeedias ringlema foto parlamendi ees naervast president Gotabaya Rajapaksa ja peaminister Ranil Wickremesinghest. Sri Lanka elanikele oli see justkui viimane piisk kannatuste karikas. Protestid ja nõudmised riigipea tagasiastumiseks on kestnud juba kuid, aga paraku pole olukord paremaks läinud – paljud ei saa endale lubada vajalikul määral süüa, riigil on raha otsas ning puudus on ka bensiinist ja ravimitest. Karmi käega ja ultranatsionalistlikku agendat ellu viida üritavat presidenti ja tema lähikondlasi süüdistatakse peale majandusliku ebakompetentsuse korruptsiooniski.