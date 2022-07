SÕJAKOKKUVÕTE | Kortermajale tehtud raketirünnakus hukkus vähemalt 15 inimest

Ligi 10 000 Ukraina sõdurit jõudis Suurbritanniasse, kus nad veedavad mitu nädalat, treenides kohaliku armee juhtnööride järgi. Ukraina kaotab iga päev kuni 200 sõdurit, mille tõttu on kriitiline treenida uusi värvatuid sõjarindelt kaugel. Suurbritannia kaitseministeerium teatas aga, et venelased koguvad suuremaid reservvägesid Ukraina piiri äärde, eesmärgiga valmistuda järgmisteks pealetungideks Ukrainale.

Ukraina portaali Unian teatel on pärast Maosaare vabastamist taasavatud laevateekonnad Odessa oblastist välja. See tähendab, et Ukraina saab kasutada Doonau ja Musta mere kanalit teraviljaekspordiks. Samal ajal süüdistab Ukraina vastaspoolt tahtlikult viljapõldude süütamises ja hoidlate hävitamises, et suurendada ülemaailmselt näljahäda.