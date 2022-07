Taavi Libe | Rehabiliteerime häbistatud elektritõukeratta

Aga Vene-Ukraina sõda? Kõrge inflatsioon? Ei, sellised teemad suveteemade alla ei liigitu, sest mõjutavad meid liigagi palju. Elektritõukeratastega seonduv on just see, mille üle on hea poriseda ja iriseda ning sotsiaalmeedias sappi pritsida ja seejärel see peast pühkida, sest suuremat osa Eesti elanikest ei puuduta see kõigevähematki.