SÕDA PELETAB? Suurtesse ülikoolidesse tahetakse välismaalt varasemast vähem õppima tulla

„Tartu ülikooli võõrkeelsetele õppekavadele on sel aastal esitatud kolmandiku võrra vähem avaldusi. Eeskätt seostame avalduste arvu langust just sellega, et Eestit ei nähta enam niivõrd turvalise õppimise sihtriigina nagu varasemalt,“ iseloomustab Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma muutusi välismaalt Eestisse tudeerima tulijate seas.