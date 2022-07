BLOGI | „SEE ON MEIE MAA!“ Zelenskõi: Ukraina ei loobu territooriumist rahu nimel Venemaaga

Venemaa president Vladimir Putin on andnud ühe oma seni kurjakuulutavama hoiatuse, väites, et Moskva on vaevu alustanud oma sissetungi Ukrainas ja esitas lääneriikidele väljakutse proovida Venemaad lahinguväljal lüüa. Vladimir Putin ütles parlamendile peetud kõnes, et mis tahes läbirääkimiste väljavaated muutuvad seda väiksemaks, mida kauem konflikt venib. „Kõik peaksid teadma, et me pole veel midagi tõsiselt alustanud,“ ütles ta. „Mida edasi, seda raskem on neil meiega läbirääkimisi pidada.“