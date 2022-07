Juhtkiri | Kallas astub tagasi, et minna edasi

Alles mõni päev tagasi dotseeris Läänemets, et kolmikläbirääkimistel pole võimalik 100% oma eesmärkidest saavutada ning et Isamaale on pakutud „vähemalt 93%“. Sellest järeldub, et sotsid pidid saavutama rohkem kui 93% oma nõudmistest. Aga mitte see pole peamine. On tore, kui võimalikult paljud asjaosalised ise tunnevad, et sõlmitav lepe on just nende nägu. Märksa kahtlasem on aga kahjurõõm ja ärapanemise vaim, et kallil koalitsioonikaaslasel ei läinud nii hästi kui enda erakonnal, kuigi valitsuses peaksid kõik ühise asja eest väljas olema.