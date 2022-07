Konspiratsioon nagu bolševikel: abielupaar sõidutab sõjapõgenikke Peterburist Venemaa piirile

Nad on nõus oma tegevusest rääkima, aga ei ütle oma nime, töökohta, ega soovi pildilegi jääda. Lepime omavahel kokku, et ajalehes on nende nimed Nataša ja Jegor. Mõlemad ütlevad, et tegelikult on päris palju selliseid piiterlasi, kes ukrainlasi jõudumööda abistavad, ning mõne kuuga on abistajate süsteem paika loksunud.