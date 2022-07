Kaja Kallas: astun peaministri kohalt tagasi

„Ma tegin selle ettepaneku ise, sest kui ma nimetaks lihtsalt uued ministrid ametisse, siis sellest tuleks nii palju kisa,“ ütles Kallas Delfile ning lisas, et tema tagasiastumiseks, uue mandaadi küsimiseks ja uute ministrite ametisse nimetamiseks on vaja kokku kutsuda riigikogu.

Kallas ütles, et uus valitsus tahetakse ametisse saada võimalikult kiiresti, kuid riigikogu kokku kutsumine võib osutuda keerukaks, sest suvepuhkus juba käib.

„Kauaoodatud selgus uue koalitsiooni ja valitsuse piirjoonte üle on nüüd lõpuks saabunud. Otsekui kaheteistkümnendal tunnil. Läbirääkimised kinnitasid, et trafaretne väljend „poliitika on kompromisside kunst“ peab endiselt paika,“ kommenteeris koalitsiooni sündi president Alar Karis.

Presidendi sõnul on igati põhiseaduse mõtte kohane, et sellises olukorras astub vana valitsus tagasi ja riigikogu koguneb erakorraliselt, et otsustada, kas anda heakskiit uue valitsuse moodustamise alustele.