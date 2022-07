Frieda Sangernebo: ühe iseseisva naise elu möödus eestluse eest võideldes

On 1897. aasta kuumav suvi Tartus, kui käsitööliste seltsi suveetendusi imetlenud trükiladuja Karl Jungholz sõbrad kokku kutsub ja ütleb: kive sikutanud ja maadelnud oleme juba oma keha ja vaimu arendamise seltsis küllalt, aeg on vaimuga tegeleda. Alustada teatritegemist. Mitte, et see mõte kohe hurraaga vastu võeti, aga kultuurhuvilise kunsttisleri Märt Sangernebo suures tagaõues Aleksandri tänavas tehakse sügisel ometi algust. Esinäitlejaks 19aastane tisleriõpilane Konrad Mägi, kivitõstmisest musklis lühikest kasvu poiss. Luulet loetaksegi vaheldumisi jõu- ja ilunumbritega. Kadedad ütlesid pärast, et vaatamas olid vaid noorukite sõbrad ja neist kuus aastat noorem aiaomaniku tütar.