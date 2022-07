Kontserdielamus sulgkergete kõrvaklappide abil

Juhtmevabad kõrvaklapid on tulnud, et jääda. Need on võitnud kasutajate südamed, kuna võrreldes juhtme taga olevate seadmetega muudab juhtmevaba peakomplekt audiot kuulates paindlikumaks nii virtuaalsete töökoosolekute läbiviimise, sportimise kui ka kodu koristamise. Lisaks mugavusele on aga tehnoloogiafirmad aastatepikkuse arendamise tulemusena viimistlenud ka kõige pisemate juhtmeta klappide helikvaliteedi sellisele tasemele, mis varem oli võimalik vaid suurte ja juhtmetega klappide puhul.

„Hea helikvaliteet on kahtlemata kõrvaklappide üheks olulisimaks omaduseks ning tänapäeval kõrvaklappe valides on positiivne see, et ka juhtmeta pisikeste klappide kasuks otsustades ei pea mööndusi tegema heli kõla osas,” kirjeldab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina kaasaja kõrvaklappide professionaalseid helisüsteeme ning toob mõned näited kõrvaklappide tehnilistest omadustest, mis aitavad tekitada ülima kuulamiskogemuse.

Foto: ZhuYanxun

Kahehelisüsteemi eelised

Suure eraldusvõimega kahehelisüsteem on üks sellistest kõrvaklappide omadustest, mis tagab kasutajale eriti rikkaliku kuulamiskogemuse.

„See tähendab, et helide sagedusvahemik on äärmiselt lai ning kuulaja kõrvuni jõuavad selgelt nii kõrged helid, bassid kui ka kogu vahepealne skaala. Seega muusikat nautides tekib tunne justkui viibiks elaval kontserdil,” selgitab Mishina kahehelisüsteemi olemust ning toob näite, et kõrvaklappide lipulaev Huawei FreeBuds 2 Pro on üheks selliseks laia sagedusvahemikuga juhtmevabade kõrvaklappide mudeliks, kus bass ulatub koguni 14 hertsini ja kõrgemad sagedused 48 kilohertsini.

Mürasummutus aitab keskenduda