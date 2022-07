Tiit Kuresilma | Kuidas maailmas näljale ots peale teha – sööge putukaid!

On lugeda ja näha, kuidas maailmas inimesi nälg pitsitab, näiteks kui Ukrainast ei saa vilja Aafrikasse saadetud. Ja kuidas sealt ja idamaadest ähvardab näljaste tung siia meie sööki ära sööma. Ja muidugi ikka seejuures tülitama ja tülitsema. Euroopa lääneriikide kogemus näitab, et idamaiste immigrantide järelpõlv on eriti ülbed kaagid.