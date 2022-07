Jüri Ennet | Vene sõjatsaar Seewaldi vaatevinklist

4.juulil oli on Eesti vabariigi aastapäevast möödumise 130. ööpäev. Olen stressis ja depressioonis, ärkan öösel, uurin uudiseid, enam magama ei jää. Annetused antud, Vabaduse väljakul kõnekoosolekul toetuse avaldamisel käidud ja ikkagi – iga päevaga depressioon süveneb, ahastus suureneb. Jah, see on normaalne, see on inimlik depressioon ja stress.