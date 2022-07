ÕL VIDEO | KIISUPOEGADE KÜLLUS! „Ühe kassi asemel satub varjupaika hoopis kaheksa.“

Tuues tänavalt varjupaika tiine kassiema tähendab see, et kui ta poegib, vajab uut kodu näiteks kaheksa loomakest. Praegu on just käes aeg, kui paljud kassid varjupaigas poegivad. Õhtuleht käis Tallinnas Tammsaare teel asuvas Pesaleidja kassitoas vaatamas, kuidas kiisupojad elavad.