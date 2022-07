KES MU JÄRELE NUHIB? Noorele eesti naisele pandi salaja koti külge jälitusseade

Noor naine selgitas postituses, et sääraseid vidinaid saavad pahatahtlikud inimesed väga ohtlikult ära kasutada. Õhtuleht pöördus neiu poole juhtunus selgitamiseks ja selgus, et politseisse ta polnud sellest teatanud. „Ütlen ette ära, et minuga õnneks midagi halba ei juhtunud, sest liikusin terve aja seltskonnaga,“ sõnas ta. Vidin oli neiu küljes mitu tundi. Õnneks kellelegi teisele seda külge ei pandud.