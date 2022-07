Juhtkiri | Väsimus nuriläbirääkimistest

Just praegune seis, kus Kaja Kallast pole ei umbusaldatud ega kiirusta ka ta ise tagasi astuma, võimaldabki pidada venivaid läbirääkimisi. Astuks Kallas tagasi, käivituks seaduses ette nähtud protseduur, kus ettenähtud aja jooksul tuleks kas valitsus kokku saada, minna välja erakorraliste valimiste peale või leida keegi teine, kes valitsuse kokku suudaks panna. Samas leiab ekspeaminister Andrus Ansip, et läbirääkimised pole kestnud liiga pikalt ning on hästi, kui valitsus septembriks kokku saadakse.

Siiski on kogu protsessil näotu maik juures, kuna Kallas näib klammerduvat võimu külge, kuigi väidab, et ei karda tagasi astuda. Ja kui Kallas pealäbirääkijana ei suuda partneritega ühist keelt leida, siis kas on Kallas kompromissileidjana nõrk või hoopis Helir-Valdor Seeder liiga kangekaelne? Me ju ei tea, kas Isamaa üldse soovib valitsusse pääseda või võtab pikki läbirääkimisi kui tasuta reklaami, mida kõik kajastavad väljaanded ohtralt levitavad. Seeder näib tahtvat küll võimatut, kuid ometi on tal pagasis teise pensionisamba reformimine, millesse paljud ei uskunud.