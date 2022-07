Vabatahtlike eksperiment telgiga: „Iga päev tuleb 150 põgenikku, seda on Narva jaoks palju.“

ME OLEME KOLM KUUD HILJAKS JÄÄNUD! Vabatahtlik Johanna Rannula sõnul on kollast sõjapõgenikele infot jagavat telki tarvis kasvõi selleks, et erinevad organisatsioonid saaksid abisüsteemid viimaks paika loksutada. Foto: Maria Kilk