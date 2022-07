PAANIKA VÕIB TUUA HINNALANGUSE: inimesed ostavad küttepuid kosmilise hinnaga. Ent mis arutult tõuseb, see ka kukub!

Toore kasehalu ruumimeetri hinnad algavad nüüd juba sajast eurost, hallil lepal 70 eurost ruumimeeter ja seda juhul, kui ostjal on õnne. Tallinna küttepuude müüjad on nimetatud taseme juba kaugele selja taha jätnud. Pealinnas on võimalik osta mõne müüja kodulehe andmeil madalama kütteväärtusega halli leppa hinnaga 115 eurot ruumimeeter, sanglepp maksab 125 eurot ning kask suisa 145 eurot. Ka need puud on toored ja tegu pole mingi erandliku pakkumisega! Hinnakasv on võrreldes mõne aasta tagusega kolmekordne.