TÄIELIK KRAHH?! Võimuläbirääkimised on tupikus. Täna võib selguda, et kolmikliit sündis surnult

Kolmapäeva õhtu. Kirikukellad löövad üle Toompea kaheksa korda – kell saab 20. Sagedate vihmahoogudega palistatud päeval on loojuva päikese kõrval taevasse kerkinud järjekordne ähvardavalt tume vihmapilv. Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide delegatsioonid kogunevad riigikogus. Puusaoperatsioonist taastuv Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder liitub nendega virtuaalselt kodusest Viljandist. Nad kõik teavad, et järgmised tunnid määravad Eesti riigi saatuse 2023. aasta valimisteni.

Saabunud on pikale veninud koalitsiooniläbirääkimiste võtmemoment. Järgmiste tundide jooksul peaks selguma, kas võimulepe on sündinud või muutub selle sõlmimine juba äärmiselt keeruliseks. Kokku on vaja leppida kolmes olulises küsimuses.

Lõplik selgus peaks saabuma neljapäeval kell 15 algaval koosviibimisel. Kui hommik õhtust targem pole, on loodav kolmikliit surnult sündinud. Kõigi kolme erakonna esimehed viitavad tugevalt sellele, et tänane kohtumine on kriitiline.

Reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide positsiooni teeb keeruliseks aga üks oluline detail. Urmas Reinsalu lendas täna päeval välismaale. Tema täna enam läbirääkimistel ei osale. Läänemetsa sõnul on just Reinsalu see, kelle sõnumitest on partnerid välja lugenud selget tahet valitsusliit kokku panna.

„Seeder on väga jäik,“ nendib Läänemets, kelle sõnul ta Isamaa esimehe poolt erilist tahet kompromisse sõlmida ei näe. „See on meile väga halb, et Reinsalut enam pole.“