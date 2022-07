UUS FENOMEN NOORTE SEAS! „Mul on tunne, et just e-sigaretid tegid suitsetamise uuesti popiks.“

Mõned aastad tagasi ei olnud e-sigarette eriti näha, kuid nüüdseks on need kuhjaga tuntust kogunud. Tubakainfo kodulehel mainitakse, et andmeid pikaajaliste tervisemõjude kohta puuduvad, sest e-sigaret on suhteliselt uus toode. „Kui ma mõni aasta tagasi suitsetama hakkasin, ei olnud neid elektroonilisi sigarette peaaegu üldse saada,“ räägib 17aastane Miia (nimi muudetud).