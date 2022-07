RMK sulges mootorsõidukitele liigipääsu Oru turbarabale

Keskkonnaameti Ida-Virumaa järelevalvebüroo juht Käthlyn Lizdenisi sõnul võivad maastikupõlengud tekitada ulatuslikku keskkonnakahju „Igasugune sõitmine väljaspool teid tekitab keskkonnale kahju ja hoolimatu sõit turbaväljadel võib väga kergelt põhjustada tulekahju. Paigaldatud märkidega on RMK selgelt teada andnud, et on keelanud mootorsõidukitega liiklemise metsamaal paiknevatel teedel,“ ütles Lizdenis.

„Ulatuslike metsatulekahjude kustutamine on päästeametile väga aja- ja ressursimahukas ning selle tõttu võib kannatada elude päästmist vajavatele õnnetustele reageerimine,“ nentis Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu. „Kui päästeameti tehnika ja inimressurss on metsas tuld kustutamas, siis kahaneb paratamatult päästevõimekus linnades ja muudes asulates.“ Kirsipuu selgitas lisaks, et sügavale turbapinnasesse ulatuvate tulekahjude kustutamine võib kesta nädalaid, sest tulekoldeid on keeruline leida. Seda laadi tuleõnnetuste ennetamine on seega äärmiselt oluline ja mõõtmatult odavam, kui tagajärgedega tegelemine.