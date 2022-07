Mustamäel tapeti turvatöötaja, kurjategija on kinni peetud

Kolmapäeval öösel sai politsei teate, et Akadeemia tee ühiselamus vajab turvatöötaja abi ühe mehe majast välja saatmisega. Turvatöötaja ja kohapeale saabunud politseinikud suundusid korteri juurde, kus ukse avanud mees ründas turvatöötajat noaga. Vaatamata politseinike pingutustele tema elu päästa, suri 69aastane mees sündmuskohal.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse grupijuht Elari Haugas rääkis, et tegemist oli ootamatu rünnakuga. „Sündmus on väga värske ja kuna kahtlustatav ei ole veel ütlusi andnud, on vara rääkida ka teo motiividest või täpsematest asjaoludest. Tegime sündmuskohal esmased toimingud ning jätkame tõendite kogumist,“ kirjeldas Haugas.