SÕJAKOKKUVÕTE | Donetski kuberner palub tsiviilelanikel evakueerida

Läti kavatseb taastada kohustusliku ajateenistuse, kuna pinged seoses Venemaaga on pärast Moskva sissetungi Ukrainasse kasvanud. „Läti praegune sõjaline süsteem on jõudnud oma piirini,“ ütles Läti kaitseminister Artis Pabriks teisipäeval ajakirjanikele. Samal ajal on venelased koondanud Ukraina piiri ääres asuvasse Brjanski ja Kurski regiooni kuni 4000 sõdurit ja ligi 300 ühikut tehnikat. Koos uute väeüksuste treenimisega Nižni Novgorodi lähedal on portaali Ukrinform teatel venelaste eesmärk moodustada ligi 15 500 sõduriga korpus, mida saaks kasutada Kiievi ründamisel.