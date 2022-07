Juhtkiri | Kes siis veel? Keskerakond!

Isegi kui kõik Tallinna linnavõimu korda saadetu pole otseselt kuritegelik, ei paista paljud otsused kuidagi moodi head. Tuleb nõus olla president Alar Karisega, kes ütles Postimehele antud usutluses, et teinekord on poliitikas tähtis hoopis see, kuidas asjad paistavad, mitte see, kuidas nad on. „Peaks olema korrektne ja peaks paistma ka hästi,“ leiab ta.

Näiteks ei paista hästi olevat asjad Tallinna toetustega mitmesugustele taekwondo ühendustele ja sündmustele. „Eesti spordi rahastamine on oma absoluutses enamuses sotsiaalabi spordiga seotud inimestele, kellel on head sidemed ja tutvused raha andjatega,“ on Reformierakonna liige Jaanus Rahumägi kriitiline. Eestis on sport sageli alarahastatud ja eks kõik loodavad kuskilt raha saada. Aga kui nad ütlevad Tallinna linnapea kohta halvasti, siis linnalt raha ju ei saa. „Spordisüsteem on tehtud subjektiivselt korruptiivseks,“ nendib Rahumägi. Raha jagamisel paistab eelis olevat neil spordiorganisatsioonidel, kel linnavalitsuses tutvused kõrgetel kohtadel. Lisaks on linnaasutustes igasuguseid nõukogusid, kuhu on loodud hulk ametiposte nn oma inimestele, kel alati pole aimugi, mis tööd nad teevad ja miks nad kuskil on. Omade eest ju hoolitsetakse, sest kes siis veel?