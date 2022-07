Tõnis Liinati altkäemaksuskandaali niidid viivad põneva minevikuga ärimeheni

Seda, kui suur on olnud altkäemaksu suurus, ei soovi uurimisasutused veel avaldada. Riigihangete registri andmetel on GT4U Eesti OÜ esimest korda võitnud Pirital hanke Pirita linnaosa parkide ja haljasalade hoolduseks aastatel 2017-2020, mille lõplik hankelepingute maksumus osutus esialgsest rohkem kui 73 000 eurot võrra kallimaks, mis tegi hanke tegelikuks maksumuseks 277 871 eurot. Lepingu versioonide ajaloost on näha, et toona Pirita linnaosa valitsuse arendusnõunikuna töötanud Tõnis Liinat on kaks päeva pärast lepingu sõlmimist lepingut muutnud.