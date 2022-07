NAGU ÖÖ JA PÄEV?! Kas tarbija raha säästaks rohkem sotsiaalne elekter või elektriturureform?

Nii sotsiaaldemokraadid kui Isamaa on koalitsiooniläbirääkimistel lauda käinud idee elektrituru reformimisest. Energeetika asekantsler Timo Tatar hoiatab, et elektrimüüjad võivad selliste otsuste peale riigi kohtusse kaevata. Mida tähendaks see aga tavatarbijale – kui palju raha keskmisel perekonnal seeläbi tasku alles jääks?