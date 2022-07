GRAAFIK | VIRU HOTELLIST KRÕBEDAM HIND! Kes koorisid põgenikke majutades riigilt mitu nahka?

Lihtne arvutus näitab, et Tallink saab sadamas kai ääres seisvas laevas neljases kajutis peatuvate põgenike eest riigilt 152 eurot päevas. See on hea diil, kui arvestada, et Tallinn-Stockholmi augustikuisel kruiisil maksab öö neljases kajutis inimese kohta ligi 18 eurot ehk veidi üle 70 eurot kajut.