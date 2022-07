MUNARAKKE LÄHEB AINA ROHKEM VAJA! Lahke doonor: „See on kõigest minu munarakk. Sellel pole minu kui isiksusega mingit seost.“

„Minul on küll hea mõelda, et minust on geneetiline jälg maha jäänud,“ leiab naine, kes on munarakke korduvalt loovutanud. Kuivõrd viljatuid naisi leidub maailmas aina rohkem, siis on doonormunarakke üha enam vaja. Kuidas nende loovutamine siis käib ja mis üks munarakk õieti maksab?