Riigikogu ratifitseeris Soome ja Rootsi NATOga liitumislepingu

Välisministri ülesandeid täitev ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles eelnõu esimesel lugemisel riigikogu ees, et Soome ja Rootsi ühinemiskutsega avas NATO oma uksed seitsmendat korda pärast külma sõja lõppu. „Eesti huvides on Soome ja Rootsi kiire ühinemine NATOga ning mõlema riigi sujuv lõimumine NATO poliitiliste ja sõjaliste struktuuridega. Kinnitan teile, et NATO uksed jäävad ka järgmistele riikidele avatuks, sealhulgas ka Ukrainale, ning mitte ükski kolmas riik, ja kõige vähem Venemaa, ei saa otsustada selle üle, kes NATOga liitub ja kes mitte,“ rääkis ta.

„Soome ja Rootsi on juba iseseisvalt tugevad ning kaitsealaselt võimekad riigid. NATO liikmetena on nad alliansis julgeoleku pakkujad, mitte tarbijad. Lisaks Soome ja Rootsi liitumisele on oluline rõhutada, et NATO liikmesuse perspektiiv on ka Ukrainal ja Gruusial,“ rääkis Sutt.

Suti sõnul tugevdab Soome ja Rootsi NATOga liitumine otseselt Eesti julgeolekut. „Loomulikult ei lahenda seekordne laienemine kõiki Eesti ja kolme Balti riigi julgeolekumuresid. On selge, et pidev töö NATOs Eesti ja meie regiooni julgeolekuolukorra tugevdamisel jätkub. Oluline on viia kiiresti ellu Madridi tippkohtumise otsused ning tänane ratifitseerimine on üks osa sellest,“ ütles ta. „On igati kohane, kui Eesti on esimeste riikide seas, kes selle protsessi lõpuni viib. See on sümbolina väga kõnekas ja teistele liitujatele eeskujuks. On ju Soome ja Rootsi meie naabrid ja mõttekaaslased ja meid seob pikk ühine ajalugu.“

NATO liikmesriikide alalised esindajad kirjutasid ühinemisprotokollidele alla 5. juulil Brüsselis. Eesti nimel andis allkirja Eesti alaline esindaja NATO juures Jüri Luik. Pärast allkirjastamist peavad NATO liikmesriigid protokollid oma õiguse kohaselt heaks kiitma. Eestis peab protokollid heaks kiitma riigikogu.

Kui protokollid on jõustunud, edastab NATO peasekretär Soomele ja Rootsile ametliku ühinemiskutse. Ühinemisläbirääkimiste ja heakskiitmisprotsessi ajal on Soomel ja Rootsil vaatleja eristaatus, mis tähendab liitlastega sarnast positsiooni, kuid ilma hääleõiguseta. Liituma kutsumise ja liitumise vaheliseks perioodiks on mõlemad riigid saanud USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Põhjamaade käest kaitsegarantiid, mis hõlmavad ühiseid tegevusi kaitsevaldkonnas, sealhulgas õppuseid.