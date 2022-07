President Karis kuulutas välja Soome ja Rootsi NATOga ühinemise heakskiitmise seaduse

Riigikogu hääletusel ei osalenud reformierakondlased Ants Laaneots ja Jürgen Ligi ning keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin.

Välisministri ülesandeid täitev ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles eelnõu esimesel lugemisel riigikogu ees, et Soome ja Rootsi ühinemiskutsega avas NATO oma uksed seitsmendat korda pärast külma sõja lõppu. „Eesti huvides on Soome ja Rootsi kiire ühinemine NATOga ning mõlema riigi sujuv lõimumine NATO poliitiliste ja sõjaliste struktuuridega. Kinnitan teile, et NATO uksed jäävad ka järgmistele riikidele avatuks, sealhulgas ka Ukrainale, ning mitte ükski kolmas riik, ja kõige vähem Venemaa, ei saa otsustada selle üle, kes NATOga liitub ja kes mitte,“ rääkis ta.

„Soome ja Rootsi on juba iseseisvalt tugevad ning kaitsealaselt võimekad riigid. NATO liikmetena on nad alliansis julgeoleku pakkujad, mitte tarbijad. Lisaks Soome ja Rootsi liitumisele on oluline rõhutada, et NATO liikmesuse perspektiiv on ka Ukrainal ja Gruusial,“ rääkis Sutt.

Suti sõnul tugevdab Soome ja Rootsi NATOga liitumine otseselt Eesti julgeolekut. „Loomulikult ei lahenda seekordne laienemine kõiki Eesti ja kolme Balti riigi julgeolekumuresid. On selge, et pidev töö NATOs Eesti ja meie regiooni julgeolekuolukorra tugevdamisel jätkub. Oluline on viia kiiresti ellu Madridi tippkohtumise otsused ning tänane ratifitseerimine on üks osa sellest,“ ütles ta. „On igati kohane, kui Eesti on esimeste riikide seas, kes selle protsessi lõpuni viib. See on sümbolina väga kõnekas ja teistele liitujatele eeskujuks. On ju Soome ja Rootsi meie naabrid ja mõttekaaslased ja meid seob pikk ühine ajalugu.“

Foto: Kollaaž (kuvatõmmis riigikogu istungi videosalvestisest; Tiina Kõrtsini)

President Alar Karis kuulutas kolmapäeval välja seaduse, millega kiidetakse heaks Soome ja Rootsi NATOga liitumise protokollid.

Riigipea märkis, et Soome ja Rootsi liitumine NATOga on Põhjala ja Balti piirkonnale ajaloolise tähtsusega ning muudab alliansi tugevamaks kui kunagi varem.