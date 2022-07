SÕJAKOKKUVÕTE | Venelased võtsid sihikule Ukraina kontrolli all olevad Donetski oblasti linnad

Pärast Ukraina vägede täielikku taandumist Lõssõtšanskist okupeerib Venemaa sisuliselt tervet Luhanski oblastit. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelesnkõi sõnul oli taganemise eesmärk päästa tuhandete sõdurite elu. Briti luure teatel keskendub Venemaa nüüd terve Donetski oblasti vallutamisele, kus ukrainlastel on aga kergemini kaitstavad positsioonid. Ukraina kontrolli all on oblasti suurimad linnad, muu hulgas ka Slovjansk, mis on venelaste järgmine suurem sihtmärk. Viimastel päevadel on Slovjanski pommitamine suurenenud, vähemalt kaheksa elanikku on hukkunud ja linnapea kutsus esmaspäeval kohalikke linnast põgenema. On ebaselge, kas Moskva üritab kohe Slovjanski vallutada. Putin ütles esmaspäeval, et Luhanskis võidelnud Vene väed peavad veidi puhkama ja oma lahinguvõimet tugevdama.