Juhtkiri | Jabur idee sotsiaalsest elektrist

Isamaa soovib tagada elektri hinnaga 50 eurot MWh. Kas nende elektriturureform Euroopa Liidu reeglitega kooskõlas on, selle üle eksperdid vaidlevad. Ka sotsiaalse elektri idee on päris segane. Sotside juhi Lauri Läänemetsa sõnul arutatakse, kuidas hüvitada elektri hinda neile eratarbijatele, kellel on fikseeritud hinnaga lepingud. Kõik välja käidud skeemid on pehmelt öeldes segased. Kellele, kuidas ja mida kompenseeritakse? Miks hüvitada just fikseeritud hinnaga tarbimine? Kas tarbija peab minema must kukk kaenlas kaduneljapäeva öösel kuue tee risti jenkat tantsima või toimib toetusmehhanism kuidagi automaatselt?