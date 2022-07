GALERII | President tunnustas silmapaistvaid õpilasi. Koolilõpetaja: erialavalikut suunas mure kliima pärast

Tartu Tamme Gümnaasiumi lõpetaja Auli räägib, et soovib minna Tartu Ülikooli bioloogiat õppima just sellepärast, et kliimaga seonduvad probleemid on tohutud. Auli klassivend Tormi samastus selle mõttega, kuid temal on plaan minna õppima geograafiat. Noormehele pakub probleemide lahendamine põnevust.