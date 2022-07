RESERVISTID, RELVAD KÄTTE! Maakaitsesse määratakse 10 000 ajateenistuse läbinut

Heremi sõnul on Ukraina sõda näidanud, et sõja korral tekib palju vabatahtlikke ja reservväelasi, kellel ei pruugi kohe olla sõjaaja ametikohta. Et olla paremini valmis nende organiseerimiseks, tuleb Heremi hinnangul tugevdada territoriaalkaitset. Selle tarbeks suurendatakse 10 000 reservväelasega maakaitset ehk sisuliselt kaitseliitu.