Kõne politseibussist hädaabinumbrile: mind rööviti!

Muu hulgas teatas mees hädaabinumbrile, et tal kadus jope ära, et ta ei suuda püsti tõusta ja et teda röövitakse politseibussiga. Juhtum oleks küll pigem naljakas, kui purjus mees poleks kulutanud nii hädaabikeskuse kui ka politsei tööaega.

Loe kõnede väljavõtet allpool!