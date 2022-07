Kapo pidas kinni altkäemaksu võtmises kahtlustatava Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati

Esialgsetel andmetel on alust kahtlustada, et Tõnis Liinat kasutas ära oma ametiseisundit Pirita linnaosavanemana, mõjutas linnaosavalitsuse riigihankeid ja sai selle eest altkäemaksu.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Triinu Olev selgitas, et kahtlustuse kohaselt kasutas Tõnis Liinat linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ja lepinguid. „Kahtlustuse kohaselt on tegemist omakasu motiivil toime pandud kuriteoga, mis ei ole seotud erakonna tegevusega,“ lisas Olev.

„Korruptsiooni tase Eestis on küll madal, ent iga tippametnikega seotud juhtum riivab tõsiselt ühiskonna õiglustunnet,“ ütles kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp, kelle sõnul on korruptsioonivastane võitlus osa Eesti riigi julgeoleku tagamisest tervikuna.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et erakonnal pole ühtegi infokildu, mis võiks toimuvale valgust heita. „Tean täpselt sama palju, kui ajakirjandus hetkel avaldanud on,“ lausus ta. Hanimägi ütleb, et erakond reageerib jooksvalt ning vajadusel jagab ka kommentaare. Küll aga pole hetkel midagi öelda, sest valitseb teadmatus.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas Õhtulehele, et tema teada on tegemist altkäemaksu kahtlustusega, kuid midagi sisulisemat linnapea hetkel kommenteerida ei osanud. „Nii palju kui ma olen meediast kuulnud, on tegemist altkäemaksuga. See on kahtlemata väga tõsine kahtlustus ja kui kaitsepolitsei meie poole pöördub, siis teeme kindlasti nendega koostööd,“ ütles Kõlvart.