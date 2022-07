Otsasõitu napilt vältinud bussijuht siunab: olukord on hull, osa rattureid käitub väga ettearvamatult!

„Rattureid on kahte tüüpi: need, kes jälgivad liikluseeskirja, ja teised, kes üritavad enne bussi veel kiirendada ja ülekäigurajast üle saada. See grupp rattureid ja tõuksiga sõitjaid on väga ettearvamatud. Olukord on võimendunud kuidagi sel suvel – eelnevatel aastatel pole olukord justkui nii hull olnud,“ räägib Tartu bussijuht Aleksandra, kelle bussis jäädvustati hirmutav videosalvestis äkkpidurduse ajal kukkuvatest sõitjatest.