Olen nagu mees muiste ehk siis eiran imporditud sundkorrektsust ja kiidan kuubalaste kombel luba küsimata vastassoo ilu. Niipea kui näen! Ausalt jätkates on äsjaloetu tagamõtteks soov vaigistada protestihääli järgmisele tõdemusele – võimule pääsenud ilusad naised lubavad endale rohkem, kuna teavad, et ka nende valetamisi andestatakse rohkem. Sest – valetab küll, aga on ilus!