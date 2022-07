SEESAM, SEESAM, AVANE! Mis nipiga saab lahti kapiukse, mille taga ootab tasuta toit?

Kujuta ette, et sul jääb pärast pidu külmkappi terve hulk toitu, mille realiseerimiskuupäevani on veel aega, kuid ilmselgelt sa kõike seda ära ei jõua süüa. Või, mis veelgi hullem – külmkapp on täiesti tühi, aga palgapäevani on veel aega. Õhtulehe suvereporter käis enne palgapäeva uurimas, mida saab tasuta võtta toidujagamiskapist pealinna elu tuiksoonel Keskturul.