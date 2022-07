Tadas Navickas | Leedu näeb taastuvenergias väljapääsu Vene gaasist

Taastuvenergiat on juba ammu peetud üheks tähtsamaks vahendiks kliimamuutuste leevendamisel. Tehnoloogia areng on muutnud tuule- ja päikeseenergia ka majanduslikult kõige mõistlikumaks energia tootmisviisiks. See ja ELi poliitika on ajendanud Balti riike valima meie energiatööstuse tulevikuks rohelise kursi. Praktikas on aga rohelise energia projektide arendamine paraku aeglane ja keeruline protsess.