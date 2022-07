Juhkiri | Ütle, palju palka maksad?

Koroona-aastatel tõmbasid paljud ettevõtted oma tegevuse kokku. Restoranid ja meelelahutusasutused olid valitsuse korraldusega suletud, lennukeid lendas vähe. Paljud inimesed olid kodus, et tervisekriis üle elada. Nüüd on kriis möödas ja enam ei jõuta ära oodata, millal taas tavapärast piirangutevaba elu nautida. Ainult, et kriisis olid paljud ettevõtjad sunnitud töötajaid koondama ‒ näiteks lennujaamas pole ju vaja julgestusteenistujaid, kui ühtki lendu ei välju.