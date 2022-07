Kristina Birk-Vellemaa | Kui sa ei taha aborti, ära tee

Kes tähistavad USAs 4. juulil iseseisvuspäeva? Maal, kus ülemkohtu otsusega on kehaline iseseisvus ja vabadus üle poole elanikkonna jaoks välistatud – seda seoses Roe vs. Wade'i tühistamisega. See oli kohtupretsedent, mis võimaldas riigis põhiseadusliku õiguse abordile. Enam seda õigust ei ole. Usutavasti ei tähista vabaduspüha need miljonid, kelle vabaduse oma keha üle otsustada see tagurlik ja ignorantne samm tühistas. Järgmisena on nii mõnigi ülemkohtunik ähvardanud sihikule võtta rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse ja abieluvõrdsuse. Vabade maa on üha vähem vaba, seda eriti naistele ja vähemustele.