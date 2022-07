ÕL VIDEO | TÜTARLASTEKOORI REIS KANADASSE ALGAS SUURTE PROBLEEMIDEGA: „Hullumaja! Kui vähegi saate, siis rohige maasikapeenart. Ei ole mõtet kusagile ronida.“

Euroopa suured lennujaamad ägavad suurte murede all. Nimelt mõjutas koroonapandeemia lennundussektorit oluliselt – paljud töötajaid koondati, sest neile polnud reisipiirangute tõttu tööd pakkuda. Nüüd on aga reisijate arv taas lakke löönud ja seda palju varem, kui keegi oskas ealeski arvata. Varem spekuleeriti, et sellisel tasemel taastub kommertslendude liiklus 2023. või 2024. aastal.