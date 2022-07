KOGEMUSLUGU: Sõbranna siledad tselluliidivabad sääred inspireerisid mind uut HIIT infrapunamatti soetama. Ja õigesti tegin!

„Sõbranna kutsus mu mõne aja pärast veidi eemale aianurka ja ütles, et ärgu ma võtku südamesse ja et tema sai tselluliidist lahti üllatava toote abil ning lubas mulle sellest hiljem pikemalt rääkida. Tõepoolest, Sandra suvekleidi lõhiku vahelt vilksatas hetkeks tema reis ja oli ilmne, et vaatamata meie vanusele, oli see tõesti prink ja sile. Ma polnud ainus, kes tema jalgu tol õhtul piidles.”

Tselluliit, mis mõjutab ligikaudu 90% naistest kogu maailmas, on äärmiselt levinud –seepärast võib üllatav (ja ka pisut vihaleajav) olla, et sotsiaalmeedia jätab mulje, justkui influenceritel ja kuulsustel seda poleks. Tegelikult on ikka küll, enamik naisi leiavad ühel hetkel oma kehal märke tselluliidist ning ega häbenemiseks polegi põhjust! Kehapositiivsus ei tähenda aga seda, et ei võiks soovi korral katsetada viise sellest vabanemiseks. Nele enam muidugi katsetamisega jätkama ei pea, tema on sõbranna eeskujul juba lahenduse leidnud.

Sõbranna siledate säärte saladus

„Terrassipeo lõppedes jäin perenaisele appi koristama ning uurisin köögis entusiastlikult, mis see hästihoitud saladus tema kauniste jalgade taga siis õigupoolest on. Sandra vastus oli üllatav, nimelt käis ta nädalas kolm korda infrapunamati vahel pikutamas. Seda siis, kui lapsed olid lasteaeda viidud ning mees kontorisse sõitnud.” Sandra selgitas Nelele, et infrapunateraapia on suurepärane viis tselluliidi vähendamiseks ja ka kaalu kaotamiseks, sest kokkupuude punase infrapunavalguse lainepikkusega soodustab keha detoksifitseerimist ja rasvast vabanemist ning kollageeni taastumist. Kollageen on võti naha elastsuse suurendamiseks, mis vähendab tselluliidi kuhjumist.

Infrapunamatiga tselluliidi vastu

„Esmalt olin toote osas kahtlev. Olen elus erinevaid tselluliidivastaseid kreeme proovinud ning need mind aidanud pole,„ oli Nele alguses ebakindel, aga mitte kauaks. „Kui Sandra otsustas perega suve pikendada ning sügisel kaheks kuuks Taisse puhkama minna, pakkus ta välja, et võin ta matti laenata. Mõtlesin, et oleme nooremana jaganud nii hambaharju kui ka mehi, mis seda infrapunamatti siis jagada on!„ viskab Nele nalja ja jätkab: „Nii minu eelmine sügis matirütmis kulgeski. Nädalas käisin mati vahel regulaarselt kolm korda pikutamas. Pean tõdema, et see õhtune infrapunamatiprotseduur ajal, kui lapsed juba magasid, oli minu iganädalane puhkus, lausa kodune spaa! Tihti panin samal ajal näole ka kaeramaski või midagi muud kasulikku ning vaatasin matis mõnulemise ajal Netflixist sarju. Mingil hetkel ma enam oma tselluliidimure peale enam ei mõelnudki, lihtsalt niisama nautisin oma õhtust rituaali.“ Ent esialgu püsitatud eesmärgi saavutas Nele hoolimata tõigast, et oli selle vahepeal isegi unustanud.