Otepää kutsub: palju avastamist külalistele ning samas ideaalne koht, kus elada

Tehvandi külje alt leiab Otepää Seikluspargi, mille pikale 350-meetrisele õhulennule, on vähestel kohtadel alternatiivi pakkuda. Väike-Munamäe poole minnes leiate Otepää Wakepargi, kus saab lustida nii oma kui pargist laenutatud varustusega. Väike-Munamäe Mäesuusakeskus aga on juba teist aastat suvitigi külastajatele avatud, pakkudes tõstukisõiduga hurmavaid vaateid ümbruskonnale ning ekstreemspordi harrastajatel on võimalus mäest alla kihutada maastikuratastel. Soovijatele laenutatakse ka elektrirattaid.

Teinegi Otepää mäesuusakeskus, Kuutsemäe Puhkekeskus, on suvel töös. Mäel on avatud kettagolfi park, järvel saab lustida aeurusurfi-laudadega, keskuses on tenniseväljakud ning ettetellimisel laenutatakse jalgrattaid. Maalilistel rohelistel nõlvadel tegutseb Otepää Golfikeskus. Otepääl on lisaks talvistele sündmustele palju spordivõistlusi suvelgi – rattamaratonid, tõukekelgumaratonid, Rally Estonia, regatid, jne.

Aga koliks Otepää valda?

Otepää pole mõeldud ainult lühikeseks külastuseks, vaid see vald on ideaalne alaliseks elupaigaks. Otepää vallas on elutempo märksa rahulikum kui suuremates linnades ning elukeskkond on roheline, kaunis ja võimalusterohke. Otepää vallas on väga aktiivsed külakogukonnad ning toimuvad erinevad tegevused. Muuseas, loodud on eraldi katusorganisatsioon: Otepää Külade Ühendus.

Otepää külad on elujõulised ja kogukonnad on aktiivsed ja korraldavad palju üritusi. Ühe hea näitena võib siia tuua traditsioonilise Pedajamäe küla poolt korraldatava järvekino. Sellel aastal toimub Järvekino 13. augustil algusega 21.30. Programmis lastele Peeter Simmi „Vee peal“ ja suurtele Ergo Kulla komöödia „Jahihooaeg“.

Neiud tünnisaunas Pedajamäe külas Järvekino üritusel lustides filmi vaatamas.

Ära märkimist väärib veel Nõuni Haridusakadeemia, kus tuntud teadlased ja õppejõud käivad kohapeal või veebi teel huvilistele tarkust jagamas. Tõutsi külas on olemas oma kohalik „lennujaam“, kuhu harrastuslendurid maanduvad, Nõuni külas elavad metsikud bitid ja Vidrike külas elavad toimekad ning ettevõtlikud inimesed, kes peavad Otepää metsade vahel pizzarestorani ja veinikeldrit! Puka kogukonnaköögis toimuvad põnevad toiduvalmistamise koolitused ja kooskokkamise õhtud sõbraliku seltskonna, hõrkude toitude ja silmaringi avardavate vestlustega, mis garanteerivad alati suurepäraseid emotsioone. Tihti leiame Puka kogukonnaköögist ka inspireerivaid külalisi. Tasub tulla külla uudistama!