MIKS VALITAKSE NAISE ASEMEL SEKSNUKK? „Lihtsam on otsustada elutu kaaslase kasuks, kuna sealt ei tule hinnanguid, pettumusi ega ootuseid.“

Kõige kallim nukk Lovedolli netikaubamajas kannab nime Anastasia: vastavalt valikutele küünib hind kuni 1930 euroni. 170 cm pikkuse silikoonist daami saab tellida kas siirdatud juustega või parukaga. Juuste eest peab välja käima umbes 400 eurot rohkem. Kodulehel on välja toodud, et Anastasia on diskreetne, truu ja alati kuulekas. Teda saab asetada erinevatesse poosidesse ja võimalik on valida tavaliste jalgadega või jalgadel seisva seksnuku vahel. Soovi korral on saadaval ka kehasoojendus ning häälitsused. Anastasial on realistlikud kehaõõnsused, mida saab soovi korral soojendada komplektis oleva soojendusvardaga. Komplekti kuulub ka pesu.