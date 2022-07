Armukadeduse tõttu peksmise välja mõelnud naine sai kohtus karistuse kätte

Tänavu veebruaris andis Laura-Maarja Pärnu politseijaoskonnas kannatanuna ülekuulamisel teadvalt valeütlusi, et jaanuaris lõi J. teda umbes neli korda rusikaga näkku, samuti lõi veebruaris. Kohtueelse menetluse käigus selgus, et kirjeldatud sündmusi aset ei leidnud. Märtsis tunnistas Laura-Maarja politseile, et valetas juhtunu kohta teadlikult, kuna oli armukade ja J. peale vihane. Laura-Maarjale esitati süüdistus ja ta saadeti kohtu alla. Juunis mõistis Pärnu maakohus talle kuuekuulise tingimisi vangistuse.