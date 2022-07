Müstiline rakett ründas Kuud: keegi ei tea, kelle oma see on

NASA andmeil kukkus rakett samal päeva umbes samas paigas alla, kuid paraku pole tänini teada, milline riik selle üles lennutas. Keegi ei anna endast märku. Astronoomide hinnangul on see teele saadetud läinud aasta lõpupoole, kuid väljatulistamist ei avastatud. „On terve hulk oletusi, kuidas rakett Kuule sattus, kuid ükski neist ei kannata lähemal uurimisel kriitikat,“ on teadlased öelnud. Igal juhul pole tegu tulnukatega, kinnitavad nad.